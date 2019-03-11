«В бездействии IBU в ситуации с Логиновым нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований». Открытое письмо СБР

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал открытое письмо в Международный союз биатлонистов (IBU) в связи с обыском номера на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

Итальянская полиция обыскала номер Логинова и забрала у него телефон и компьютер из-за письма антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек. Позже Логинов снялся с масс-старта на ЧМ.

«Представители независимого органа по контролю за соблюдением правил и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) установили контакт с местными правоохранительными органами во время чемпионата мира поделились с ними соответствующими данными. Кроме того, этим же комитетом обещана всяческая поддержка итальянским правоохранительным органам.

С самого начала следственных действий IBU не предпринял никаких действий, направленных на защиту прав своих членов. Не было сделано никаких заявлений, никто из официальных представителей IBU не прибыл на место событий и не потребовал объяснений от итальянской полиции. Президент IBU, как можно понять из его прямой речи, вообще узнал о случившемся из сообщений СМИ.

Сборная России, полноправный участник чемпионата мира, не получила от официальных лиц IBU никакой поддержки. Более того, начавшаяся вслед за этими событиями истерия со стороны отдельных спортсменов–представителей других команд и европейских СМИ (в том числе официально аккредитованных IBU для работы на чемпионате мира), не получила должной оценки со стороны Международного союза и не была пресечена, несмотря на их откровенно оскорбительный тон.

Ни оргкомитет соревнований, ни члены Исполкома IBU, ни представители комитета спортсменов не предприняли никаких шагов – дабы смягчить атмосферу вокруг сборной России.

Союзу биатлонистов России не было разъяснено – какие именно статьи и положения Конституции IBU нарушил Александр Логинов, чтобы быть подвергнутым такой обструкции со стороны представителей других сборных? В действии (а точнее – бездействии) IBU нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований, поставить спортсменов в заведомо неравные условия.

В связи с изложенными выше фактами и мнениями просим выразить вашу официальную позицию по поводу произошедших событий и отношения к ним со стороны IBU.

Оставляем за собой право поделиться складывающемся мнением с представителями средств масс-медиа во всех странах, а также официальными лицами в Международном Олимпийском комитете и других международных организациях, занимающихся защитой прав человека», – говорится в письме.

В распоряжении Sports.ru есть оригинал письма на английском, подписанный вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым. Глава IBU Олле Далин уже получил это письмо и пообещал ответить.

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