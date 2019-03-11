Ольга Зайцева: «Мне внушают, что я виновата, хотя в обвинениях Родченкова лично ко мне претензий нет»

Бывшая российская биатлонистка поделилась эмоциями от слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по своему допинговому делу.

«Я довольна, что высказалась, и нас послушали, спасибо, что рассмотрели наше дело, ведь на протяжении двух лет все откладывалось, мы были в подвешенном состоянии. Вроде мы и обвинены, а вроде и нет, люди называют нас допингистами, а я знаю, что этого не делала.

Очень сложно слышать, ведь тебе внушают, что ты виновата, хотя в обвинениях Родченкова лично ко мне претензий нет, моя фамилия названа один раз в начале. Надеемся, конечно, на решение в пользу нас, но как это будет, не знаю», – рассказала Зайцева.

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