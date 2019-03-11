Экс-министр спорта Колобков получил руководящую должность в компании «Газпром нефть» («Мутко против»)

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков получил руководящую должность в компании «Газпром нефть», сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Колобков возглавлял Министерство спорта с 2016 года. Он покинул свой пост 15 января, когда правительство России в полном составе подало в отставку.
Колобков не вошел состав нового правительства под председательством Михаила Мишустина.
Генеральный директор компании «Газпром нефть» – Александр Дюков, занимающий пост президента РФС.
20 вопросов про допинг и базу данных, на которые Россия (никогда?) не ответит