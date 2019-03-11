Сегодня в СAS начнутся слушания по допинговым делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной

Сегодня в швейцарском Цюрихе Спортивный арбитражный суд (CAS) начнет рассматривать апелляции бывших российских биатлонисток , Яны Романовой и Ольги Вилухиной, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил.

Слушания, которые откладывали более двух лет, пройдут 2 и 3 марта и будут закрытыми для прессы.

Международный олимпийский комитет ( ) пожизненно дисквалифицировал спортсменок за причастность к допинговой системе в Сочи-2014, а также лишил их медалей Игр: Зайцеву и Романову – серебра эстафеты, Вилухину – серебряных медалей эстафеты и спринта.

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