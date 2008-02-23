Ветле Шостад Кристиансен: «Грустно, что сегодня Логинов не вышел на старт. Нам всем нужно помнить, что он человек»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии допинг Александр Логинов Ветле Шостад Кристиансен Биатлон

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен прокомментировал решение Александра Логинова пропустить масс-старт на чемпионате мира-2020 в Антхольце из-за обысков в его номере.

«Очень грустно, что сегодня он не смог выйти на старт и что он чувствует, что кто-то извне пытается разрушить его подготовку к чемпионату мира. Конечно, у него была двухлетняя дисквалификация, но я думаю, нам нужно двигаться дальше. Он отбыл двухлетнее наказание, и теперь он соревнуется вместе с нами.

Я слышал об этом обыске, как я понял, причина была в аккредитации его тренера. Если причина обыска действительно в этом, то я думаю, что это очень, очень глупо. Мне его немного жаль. Он переживает, а нам всем нужно помнить, что это человек, человек по имени Александр Логинов. Сейчас у него не лучшие времена. Мне его правда жаль», – рассказал Кристиансен.

Логинову и правда надо завязывать – ему не дадут жизни в биатлоне

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья