Ветле Шостад Кристиансен: «Грустно, что сегодня Логинов не вышел на старт. Нам всем нужно помнить, что он человек»

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен прокомментировал решение пропустить масс-старт на чемпионате мира-2020 в Антхольце из-за обысков в его номере.

«Очень грустно, что сегодня он не смог выйти на старт и что он чувствует, что кто-то извне пытается разрушить его подготовку к чемпионату мира. Конечно, у него была двухлетняя дисквалификация, но я думаю, нам нужно двигаться дальше. Он отбыл двухлетнее наказание, и теперь он соревнуется вместе с нами.

Я слышал об этом обыске, как я понял, причина была в аккредитации его тренера. Если причина обыска действительно в этом, то я думаю, что это очень, очень глупо. Мне его немного жаль. Он переживает, а нам всем нужно помнить, что это человек, человек по имени Александр Логинов. Сейчас у него не лучшие времена. Мне его правда жаль», – рассказал Кристиансен.

Логинову и правда надо завязывать – ему не дадут жизни в биатлоне