Васильев о снятии Логинова с масс-старта: «Бо и Фуркад вряд ли с улыбкой восприняли эту новость. Не думаю, что они совсем конченые»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение российского биатлониста сняться с масс-старта на чемпионате мира в Антхольце.

«Печально, конечно, но все к этому шло. Злопыхатели-негодяи сделали свое черное дело. Сейчас мы пожинаем плоды их черной деятельности. Конечно, жалко. Мне кажется, Саша мог показать хороший результат. Но если он так решил, значит, ему виднее.

Не думаю, что Бо и Фуркад с улыбкой восприняли сегодняшнюю новость. Одно дело – говорить, другое – видеть плоды свой черной деятельности. Не думаю, что они совсем конченые, а если и конченые, то с ними даже не о чем разговаривать, даже не смотря на количество их медалей», – сказал Васильев.

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