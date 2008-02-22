Старший тренер мужской сборной России по биатлону опасается, что может пропустить эстафету на чемпионате мира в Антхольце.

Сегодня рано утром в номере Логинова и итальянская полиция провела обыск.

«Гараничев сказал, что будет бежать. Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него могут потребоваться дополнительные сведения, и выдернуть его.

Поэтому Карим Халили у нас остался запасным. Если что, заменить его мы сможем, но поменять этапы – нет», – сказал Белозеров.

Полицейская облава в биатлоне: вломились в номер к Логинову, рылись в вещах, забрали гаджеты

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