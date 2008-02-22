Белозеров об участии Логинова в эстафете: «Переживаю, что полиция может выдернуть его»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону Евгений Гараничев Александр Логинов ТАСС Сергей Белозеров Биатлон

Старший тренер мужской сборной России по биатлону опасается, что Александр Логинов может пропустить эстафету на чемпионате мира в Антхольце. 

Сегодня рано утром в номере Логинова и Евгения Гараничева итальянская полиция провела обыск. 

«Гараничев сказал, что будет бежать. Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него могут потребоваться дополнительные сведения, и выдернуть его.

Поэтому Карим Халили у нас остался запасным. Если что, заменить его мы сможем, но поменять этапы – нет», – сказал Белозеров. 

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