Старший тренер мужской сборной России по биатлону опасается, что Александр Логинов может пропустить эстафету на чемпионате мира в Антхольце.
Сегодня рано утром в номере Логинова и Евгения Гараничева итальянская полиция провела обыск.
«Гараничев сказал, что будет бежать. Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него могут потребоваться дополнительные сведения, и выдернуть его.
Поэтому Карим Халили у нас остался запасным. Если что, заменить его мы сможем, но поменять этапы – нет», – сказал Белозеров.
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