Мартен Фуркад: «Я не критиковал Логинова после его победы в спринте – мне не за что извиняться»

Французский биатлонист Мартен Фуркад после победа в индивидуальной гонке на чемпионате мира поделился мнением о критике Александра Логинова за допинговое прошлое.

— Как вы объясните тот факт, что лидеры мирового биатлона так омрачили победу Александра Логинова, когда вместо поздравлений продолжили комментировать его допинговое прошлое?

— Я не критиковал Логинова после его победы в спринте. Я не стал бы извиняться за то, что кто-то из спортсменов открыто высказал свое недовольство в его сторону, потому что я в тот момент ничего не говорил. Мне не за что извиняться.

Единственное, я сказал, это то, что я расстроен, что чемпион мира не может выразить свою позицию для медиа без переводчика. Я был расстроен только этим фактом, но не более того, – сказал Фуркад.

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