Тириль Экхофф о полетах Вирер на вертолете: «Не думаю, что Грета Тунберг в восторге от таких приоритетов»

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф поделилась мнением насчет того, что итальянка часто летает на вертолете.

«В Рождество мы с Ингрид Тандревольд видели ее в вертолете.

Не думаю, что Грета Тунберг (17-летняя экоактивистка – прим. Sports.ru) в восторге от таких приоритетов», – сказала Экхофф.

«У меня есть спонсор, который занимается этим. Это здорово, потому что у меня много встреч. Если погода хорошая, вертолет доставляет меня из точки А в точку Б.

Мне не нужно сидеть в машине 4 часа, я могу потратить всего 30 минут на вертолете. Это потрясающе», – заявила Вирер.

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