Йоханнес Бо об отказе Логинова общаться с прессой: «Он и раньше принимал не самые умные решения. Это не лучший победитель»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал решение россиянина не общаться с прессой в микст-зоне после победы на чемпионате мира в Антхольце.

«Это просто неправильно. Когда ты выигрываешь чемпионат мира, конечно, ты должен остановиться и поговорить с прессой. Не думаю, что с его стороны это умно.

Но он и раньше принимал не самые умные решения. Что тут сказать. Я думаю, что это не лучший победитель», – сказал Бо-младший в эфире L’Equipe.

Саня Логинов, это была идеальная гонка! Настоящий чемпион, который победил травмы, конфликты и недоверие

Насладимся награждением чемпиона мира Александра Логинова: по ТВ не показали их рукопожатие с Фуркадом

Скачивайте лучшее приложение про биатлон на iOS и Android

Все о ЧМ-2020 по биатлону – в телеграм-канале «Биатлон без Губерниева»