Йоханнес Бо об отказе Логинова общаться с прессой: «Он и раньше принимал не самые умные решения. Это не лучший победитель»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Александр Логинов Йоханнес Бо Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал решение россиянина Александра Логинова не общаться с прессой в микст-зоне после победы на чемпионате мира в Антхольце.

«Это просто неправильно. Когда ты выигрываешь чемпионат мира, конечно, ты должен остановиться и поговорить с прессой. Не думаю, что с его стороны это умно.

Но он и раньше принимал не самые умные решения. Что тут сказать. Я думаю, что это не лучший победитель», – сказал Бо-младший в эфире L’Equipe.

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