Йоханнес Бо об отказе Логинова общаться с прессой: «Он и раньше принимал не самые умные решения. Это не лучший победитель»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал решение россиянина Александра Логинова не общаться с прессой в микст-зоне после победы на чемпионате мира в Антхольце.
«Это просто неправильно. Когда ты выигрываешь чемпионат мира, конечно, ты должен остановиться и поговорить с прессой. Не думаю, что с его стороны это умно.
Но он и раньше принимал не самые умные решения. Что тут сказать. Я думаю, что это не лучший победитель», – сказал Бо-младший в эфире L’Equipe.
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