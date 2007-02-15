Губерниев о критике в адрес Логинова: «Братья Бо, Александр вас сегодня размазал, умейте проигрывать»

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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет критики в адрес Александра Логинова со стороны норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бо.

Сегодня Логинов, ранее отбывавший дисквалификацию за допинг, выиграл спринт на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Норвежец Тарьей Бо занял 4-е место, его брат Йоханнес – 5-е.

«Братья Бо, умейте проигрывать, умейте держать удар. Вас сегодня размазал Александр Логинов», – сказал Губерниев в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

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