Глава РУСАДА об отстранении России от ЧМ-2022: «Пока сложно комментировать, давайте подождем»

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал информацию о том, что сборная России может быть отстранена от участия в чемпионате мира 2022 года.

«Пока сложно это комментировать. Раньше об этом говорилось. Проходила информация, что если судом будут закреплены санкции от 9 декабря, то в отборочном турнире сборная России сможет принять участие под своим флагом, но не сможет в финальной части. Но я бы сейчас не торопился, давайте подождем.

Это болезненная тема, футбол всегда на виду. Хотя и другие виды спорта у нас под ударом, та же легкая атлетика», — сказал Ганус.

WADA уведомило Россию о запрете на участие в ЧМ-2022 (beIN Sports)