Владимир Драчев: «Шесть французов и шесть норвежцев явно сильнее команды России. На то есть причины»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) рассказал, почему российские спортсмены выступают хуже французов и норвежцев.

— После 26 гонок подряд без подиумов на Кубке мира реально ожидать медали на чемпионате мира?

— В биатлоне все реально, потому что наш вид спорта состоит из нескольких компонентов: функциональный, то есть бег на лыжах, стрельба и, не менее важный – психология, настрой. Достаточно часто спортсмены не самого топового уровня побеждают на чемпионатах мира, Олимпийских играх. Мы надеемся, а шансы есть всегда.

— Пока преимущество норвежцев и французов выглядит уж слишком большим.

— Да, их состав очень сильный, особенно у мужчин. Они реально всей командой впереди нас. Шесть французов и шесть норвежцев явно сильнее команды России. На то есть причины. Мы все понимаем, насколько все зависит от технических компонентов – качества лыж, оружия, патронов, смазки, медицины и так далее.

Именно здесь мы сейчас ищем, за счет чего эти две команды совершили такой отрыв от всего мира. Они ведь опережают не только Россию. Посмотрите на немцев, шведов, итальянцев, чехов – мы все делим только 3-6 места. Иногда норвежцы и французы не дают нам попасть даже в цветочную церемонию. Они очень оторвались. В большей части причина именно в технической составляющей.

— Самые большие претензии к скорости спортсменов, а ее за неделю-две принципиально увеличить точно нереально.

— Есть технические компоненты, которые эту скорость делают. Важно не только функциональное состояние. Парафин, сервис, штайншлифт – есть много того, что влияет на скорость. Здесь мы как раз пытаемся исправить ситуацию. Отставание заключается не только в функциональной подготовке наших спортсменов. И есть комплекс мероприятий, которые необходимо выполнить.

— Какие конкретные шаги вы предпринимаете?

— Спортсмены отобрали 25 пар лыж и отдали их сервису. На них сделали определенный штайншлифт для выступлений на чемпионате мира. То есть на этих лыжах будет совершенно новая структура. Также закупаем самые современные патроны, порошки и парафины – именно под чемпионат мира.

Мы усилили сервис-бригаду, добавили специалистов, которые будут обкатывать и готовить лыжи. Нужно вовремя устранить причину отставания, потому что речь идет не только о ближайшем чемпионате мира. Это все – подготовка к Олимпийским играм. Нынешний сезон показал нам те нюансы, в которых мы проигрываем. Над ними сейчас и работаем, – сказал Драчев.

Уже понятно, что Драчев не справился с биатлоном. Дело не в 26 гонках без медалей; куда хуже – скандалы и полная растерянность