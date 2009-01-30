Анфиса Резцова: «Слушать Тихонова – себя не уважать. Он просто не в адеквате, каким бы великим он ни был»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказала мнение о критике президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева со стороны .

– Александр Тихонов не раз призывал Драчева к отставке за плохие результаты. По вашему мнению, нашему биатлону необходимы перемены?

– Слушать Тихонова – себя не уважать. Сразу извиняюсь за такое выражение, понимаю, что титулованный, легендарный, но все же.

Когда выбирали президента, он везде голословил, что будет Володе помогать, продвигать как президента, только Драчев должен быть президентом. А сейчас он сам себе противоречит, призывая к отставке Владимира Петровича. Ну это разве нормально? Нет! Александр Иванович просто не в адеквате.

Я с самого начала говорила, что Владимир Петрович – не лучший вариант для президента. У него есть такая черта, как жадность. Как бы он ни любил биатлон, эта черта все равно сказывается. Что мы сейчас и ощущаем на команде.

Его вице-президент Нуждов диктует ему условия, правила, так как за ним стоит крупная корпорация, которая финансирует биатлон. Вот и все! А Драчев как пешка выступает, и так было с самого начала.

Не хочу обидеть Драчева, но он не президент, не руководитель. Но то, что Тихонов сейчас начал катить баллоны на Володю, это просто он не в адеквате. Каким бы великим он ни был, – сказала Резцова.

Александр Тихонов: «Если совести хватит, Драчев не будет президентом. У меня на сайте висят его уголовные дела, так что его ждет другая жизнь»