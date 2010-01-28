Александр Тихонов: «Если совести хватит, Драчев не будет президентом. У меня на сайте висят его уголовные дела, так что его ждет другая жизнь»

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева после его слов о возможном сокращении команды на централизованной подготовке.

«Все, что говорит Драчев – это бред безграмотного человека. Все, что ему нужно сказать: «Я подаю в отставку!» Это будет самый большой подарок российскому биатлону и нашим болельщикам.

Думаю, в будущем году он не будет президентом. Если совести вообще хватит. Мы же видим, что творится. У меня на сайте висят его уголовные дела, так что его ждет другая жизнь. Идиоты! Довести до такого состояния и продолжать это делать.

Кончили совсем биатлон в России. Международных стартов нет, ничего нет. Все регионы жалуются, что нет средств на существование. Кошмар!

Если спортсмены прислушаются и нормально восстановятся, то Миронова может составить конкуренцию. Клянусь, что у меня бы они бежали без вопросов, особенно Елисеев, Логинов и Миронова.

Они бы у меня составляли конкуренцию. У моей команды не было звезд, у нас было 11 человек в биатлоне, все в полном порядке. Но ведь в России чем лучше, тем хуже. Так что чему тут удивляться?

Драчев говорит про комплекс в Сочи, что там не получается тренироваться. Болван! Как же мы раньше выигрывали? У нас и Сочи не было.

Я же 13 с половиной лет возглавлял биатлон, почему нельзя было прислушаться? Я бы всю эту банду разогнал и взял бы ответственность. Тогда наверняка бы все стало по-другому», – цитирует Тихонова Sport24.

Владимир Драчев: «Можем принять решение тренироваться на зарубежных базах. Но тогда сократится команда: не 16 человек, а 8»

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