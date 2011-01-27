Чернышенко о задачах: «Возвращение позиций России на международной спортивной арене при нулевой терпимости к допингу»

Новый вице-премьер правительства России по спорту Дмитрий Чернышенко рассказал о своих задачах.

«В области спорта первоочередные задачи – это, конечно, возвращение позиций России на международной спортивной арене при нулевой терпимости к допингу, к злоупотреблениям.

Мы, конечно, должны защитить интересы наших спортсменов, особенно ввиду того, что у нас впереди Олимпийские игры в Токио и здесь совсем нет времени на раскачку. Здесь мы работаем как раз с нашим министерством.



Конечно, мы должны еще также восстановить права некоторых наших федераций, которые утратили свои позиции в международных федерациях, это и легкая атлетика, и тяжелая атлетика, и биатлон, и гребля. Здесь очень много что нужно будет сделать», – сказал Чернышенко.