Тихонов о выведении Халили из сборной: «Кого брать, решает питерский мошенник Драчев»

Четырехкратный олимпийский чемпион поделился мнением о выведении Карима Халили из состава основной сборной России.

«Почему после первого же этапа убрали Халили? Знаете, это вопрос немного не ко мне. Кого брать, решает ваш питерский мошенник Драчев. Если бы работала моя команда, у меня бы и эти бежали.

У нас тоже звезд не было, но мы были профессионалами и знали, как подвести команду к главному старту сезона. Что касается Халили, мне очень понравился этот пацан, но я уверен, что все просчеты в летней подготовке», – заявил Тихонов.

Также Тихонов прокомментировал результаты мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке. Лучший из россиян стал 16-м.

«Ничего неожиданного в результатах индивидуальной гонки не вижу. Не сомневаюсь, что в межсезонье был выполнен слишком малый объем работ, особенно скоростное-силовой работы.

Я еще в начале сезона сказал: дай бог, если хватит на два этапа Кубка. Так и получилось. А сейчас они продолжают тренироваться, когда им давно пора в постель.

Вы посмотрите на Йоханнеса Бо – он провел за месяц четыре тренировки. И какие результаты? Восстанавливаться умеют те, у кого есть голова. А сейчас у тренеров нет.

Когда такое было, чтобы никто не соглашался работать с национальной командой? Это же катастрофа! У нас все наоборот.

Каким будет результат на предстоящем чемпионате мира? Я ничего об этом не думаю. Пускай думают они. Когда я отвечал за свои команды, то мы думали моей командой. А сейчас там думать некому», – цитирует Тихонова Sport24.