Павлова, Старых, Резцова и Юрлова выступят в эстафете за Россию на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

В гонке в порядке расстановки по этапам выступят Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и .

«Первый этап – этап Павловой. Нам надо удостовериться, что у нас есть хороший стартер. Резцова в этом смысле более универсальная, она на Кубке России бегала разные этапы.

Выступление в спринте девочки переварили эмоционально – поэтому мы решили дать Куклиной и Мироновой тайм-аут.

Чтобы это не затянулось, чтобы девочек не добить, надо поставить голову на место», – рассказал тренер женской сборной в эфире «Матч ТВ».