Поршнев заменит Елисеева в составе мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе

Никита Поршнев заменит в составе мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Матвею нельзя сейчас бегать много гонок, чтобы сохранить его в топ-15 к ЧМ, чтобы он железно попал в масс-старт. Мы даем шанс молодым. На каждом этапе стоит задача, выполнив которую они попадут в топ-5.

У нас были мысли, что если Елисееву бегать все эстафету, то стоит пропустить этап в . Но нам нужно попадать в масс-старт. Поэтому он будет бегать личные гонки, но сегодня пропустит эстафету», – прокомментировал замену тренер мужской сборной России Артем Истомин в эфире «Матч ТВ».

Мужская эстафета состоится сегодня, начало – 16.15 по московскому времени.