Исполком ОКР поддержал позицию наблюдательного совета РУСАДА о несогласии с отстранением России на 4 года

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Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями WADA.

9 декабря Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) согласился с рекомендациями комитета по соответствию и принял санкции в отношении России из-за изменений данных в Московской лаборатории.

РУСАДА лишилось статуса, в ближайшие четыре года чистые российские спортсмены на крупных турнирах смогут выступать только в нейтральном статусе, страна также лишилась права проведения главных международных стартов.

Сегодня в Москве проходит заседание Исполкома ОКР. На нем единогласно было решено поддержать наблюдательный совет РУСАДА, который ранее не согласился с санкциями WADA.

В офисе ОКР также пройдет внеочередное общее собрание членов РУСАДА, где будет выработана окончательная позиция по решению WADA.

До 30 декабря российская сторона может отправить в WADA решение о несогласии с санкциями, после чего агентство уведомит об этом Спортивный арбитражный суд (CAS) и будет открыт спор.

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