Сегодня наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проведет заседание, на котором обсудит вопрос обжалования санкций WADA.
В совет входят Владимир Чехонин, Александр Ивлев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин, Сергей Хрычиков и Игорь Васильченко.
9 декабря Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) согласился с рекомендациями комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса, так как российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории.
Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных стартов (чистые спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет.
По итогам перепроверки базы был сформирован список из 145 спортсменов, данные которых подверглись манипуляциям.
У РУСАДА есть 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).
«Согласно международному стандарту предусмотрена ускоренная процедура рассмотрения дела (в CAS) – три месяца с момента формирования коллегии арбитров.
Соответственно, если в начале января будет подана жалоба, к концу января сформируют коллегию арбитров, а примерно до конца апреля стоит ждать финальное решение CAS», – объяснил спортивный юрист Юрий Зайцев.
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