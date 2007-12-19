Сегодня РУСАДА обсудит подачу апелляции на решение WADA отстранить Россию

Теги Елена Исинбаева допинг WADA РУСАДА CAS Юрий Зайцев Владимир Чехонин Андрей Строкин Сергей Хрычиков Александр Ивлев Сергей Рязанский московская антидопинговая лаборатория Биатлон

Сегодня наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проведет заседание, на котором обсудит вопрос обжалования санкций WADA.

В совет входят Владимир Чехонин, Александр Ивлев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин, Сергей Хрычиков и Игорь Васильченко.

9 декабря Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) согласился с рекомендациями комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса, так как российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории.

Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных стартов (чистые спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет.

По итогам перепроверки базы был сформирован список из 145 спортсменов, данные которых подверглись манипуляциям.

У РУСАДА есть 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Согласно международному стандарту предусмотрена ускоренная процедура рассмотрения дела (в CAS) – три месяца с момента формирования коллегии арбитров.

Соответственно, если в начале января будет подана жалоба, к концу января сформируют коллегию арбитров, а примерно до конца апреля стоит ждать финальное решение CAS», – объяснил спортивный юрист Юрий Зайцев.

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