Мартен Фуркад: «Никто не может быть счастлив, что такая страна, как Россия, будет дисквалифицирована. Но санкции были важны»

Пятикратный олимпийский чемпион прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства ( ) отстранить Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.

– Как уже говорил, я не рад этому решению. Потому что никто не может быть счастлив, что такая страна, как Россия, будет дисквалифицирована. Но после того, как мы увидели ошибки, которые были в прошлом на Олимпиаде в Сочи, Россия снова допускает ошибки. Думаю, что санкции были важны.

Мне кажется, что Россия снова переродится после этого сложного времени для спорта. Это решение еще и важно для изменения менталитета. Мне грустно, что Россию дисквалифицировали, и рад, что спортсмены смогут выступать, если докажут, что они невиновны. Конечно, это печальное время для спорта. Никто не может быть удовлетворен этим решением.

– Для вас это решение слишком жесткое или, может, слишком мягкое?

– Не мягкое. Это жесткие санкции. Весь мир чувствует, что в Сочи была совершена большая ошибка. А после было дано много шансов, чтобы обо всем забыть и двигаться дальше. Но к этому отнеслись без уважения. И последовали новые санкции. Важно, что мы закончили с этим. И настало время двигаться дальше. Я понимаю, что русские люди думают, что их предали, им сейчас больно. Потому что это их страна и они ей гордятся.

– В последние годы вы стали меньше говорить на эту тему. Что изменилось?

– Да, я говорил много перед Олимпиадой в . Конечно, чувствую себя очень вовлеченным, когда идет разговор о допинговых случаях. Но мне кажется, я много раз сказал что думаю. Люди знают мою позицию. Сейчас я решил не говорить, должна ли Россия быть дисквалифицирована или нет.

У меня много русских болельщиков. Они знают, что я их уважаю - так же, как российских спортсменов, с которыми соревнуюсь. Но, конечно, это грустно. И я не хочу снова говорить об этом. Потому что уже сказал то, что хотел сказать. У меня нет страха на эту тему. Вы задали мне вопрос и видите, я спокойно отвечаю и рассказываю свою позицию, – сказал Фуркад.

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