Депутат Дегтярев: «В Госдуме нет места допингерам и обманщикам»

Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев поделился мнением насчет того, могут ли спортсмены, отбывавшие наказание за допинг, занимать должности в органах власти.

«Я положительно отношусь к тому, чтобы спортсмены с допинговым прошлым не могли занимать должности в органах власти.

Обманщикам не место в нашем обществе. Пусть занимаются где-нибудь в другом месте. В нет места допингерам.

Если ты получил призовые, квартиру, машину за победы, а потом оказалось, что ты допингер, то будь добр – верни все это», – сказал Дегтярев.

В 2016-м году бывший борец вольного стиля Артур Таймазов стал депутатом Госдумы в составе партии «Единая Россия». Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Таймазова золотых наград Пекина-2008 и Лондона-2012 за допинг. После перепроверки проб в анализах борца, выступавшего на Играх за Узбекистан, были обнаружены запрещенные вещества.

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