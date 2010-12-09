Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что в скором времени будет подготовлен проект заявления палаты о недопустимости коллективной ответственности российских спортсменов.

Сегодня исполком Всемирного антидопингового агентства ( ) принял решение отстранить Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на 4 года за манипуляцию с допинг-пробами московской антидопинговой лаборатории.

«Мы в комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи инициируем постановление и заявление Госдумы по этому вопросу.

Основным посылом будет, во-первых, то, что нельзя дважды наказывать одну страну за одно и то же правонарушение (вы помните, мы уже были наказаны в 2016 году), во-вторых, нельзя применять метод коллективной ответственности. И ни в коем случае мы не приемлем презумпцию виновности», – сказал Дегтярев.

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