Антон Бабиков: «У меня есть аудиодоказательство, что мне говорили: ты летишь домой без винтовки»

Чемпион мира по биатлону рассказал о своих шансах попасть в основу сборной России на январские этапы Кубка мира.

«Когда мне тренеры предложили готовиться к Ижевску, я сразу честно сказал, что, скорее всего, туда не поеду.

На «Ижевской винтовке» есть такой критерий, про который, возможно, не все помнят - как бы ты там ни выступил, чтобы проходить дальше, ты должен быть в топ-10 рейтинга.

Если я не бегаю соревнования, как я попаду в топ-10? Приеду вторым-третьим - мне скажут: «Молодец, Антон, но этого недостаточно». Выиграю - напомнят про этот критерий.

Когда я на таком эмоциональном пределе, я понимаю, что меня может поддержать только моя семья, поэтому я выбираю ехать к ней, а не пытаться перешагнуть через какие-то критерии, которые будут выстраиваться передо мной бесконечно, один за другим.

Буду тренироваться. Я знаю, что после Нового года есть шанс отобраться на чемпионат Европы - будет одно место. Буду за него цепляться.

Уже проходил через это год назад. Но тогда сидел и молчал, потому что у меня не было доказательств. А некоторые влиятельные люди, в том числе и в медиа-зоне, рассказывали, как я отказался приезжать на эстафету. И в это начинали верить.

Теперь у меня есть доказательства, что я говорю правду, что мне действительно сказали: «Ты летишь домой без винтовки». И что, по сути, это их решение, а не мое. У меня была только иллюзия выбора.

Есть аудиозапись того, как я разговаривал с тренерами. Не знаю, кто и как это воспримет. Знаю одно - про меня в любой момент могут сказать: «Бабиков нас всех послал». И со всех сторон будут поддерживать именно эту версию.

Зачем я вообще записывал разговор? Просто попытался себя обезопасить, чтобы меня снова не сделали крайним. Очень устал от этого.

Про эту аудиозапись никто бы и никогда не узнал, если бы я потом не читал, что это я отказался куда-то лететь, что мне были куплены билеты на чартер, что мне предлагали быть с командой и полноценно тренироваться, что я сам оставил винтовку и улетел домой.

Я постараюсь сейчас стать настолько сильным, чтобы никакие критерии не могли меня остановить. Постараюсь получать удовольствие от работы и, может быть, даже заразить кого-то именно таким настроем.

А не сидеть тихонечко - лишь бы руководство про меня думало хорошо, тогда у меня будет шансик, еще и в миксте покажут по телевизору. К сожалению, сейчас все работает так. Но я не хочу жить по таким правилам», – сказал Бабиков.

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