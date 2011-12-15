Дмитрий Малышко: «На стойке колбасило очень сильно, справиться не смог»

Российский биатлонист прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в .

Сборная России заняла 6-е место. Малышко, который бежал третий этап, зашел на штрафной круг на стрельбе стоя.

«Надо извлекать выгоду и пользу из всего. Ушел на первый круг за Тарьеем Бо, скорость была сильная. Доволен, что смог усидеть.

Но на стойке состояние было катастрофическое – колбасило очень сильно, справиться не смог.

Состояние довольно хорошее. Но если отмотать время назад, нужно было сбавить секунд 5 перед рубежом.

Пытался работать в своем ритме, на стойке был очень большой тремор – тяжело работать. Нужно всегда работать в своем ритме. Если делаешь паузу 2-3 секунды, начинает идти восстановление и треморить. Поэтому надо дышать ритмично.

Поставят в следующую эстафету – побегу, сделаю все возможное, чтобы этого не было. Не поставят – ничего страшного, я готов бороться до конца», – сказал Малышко в эфире «Матч ТВ».