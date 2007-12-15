Дмитрий Песков: «Лишение России флага противоречит олимпийской хартии. Это неприемлемо»

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал решение отстранить Россию от соревнований на 4 года.

«Мы считаем, что решение о лишении флага нашей страны [присутствия] на международных соревнованиях, в том числе на предстоящей в Японии Олимпиаде, противоречит олимпийской хартии и является неприемлемым.

Это также будет использовано в нашей апелляции. Все исполнены решимости делать все, что предусмотрено соответствующими международными законами, для защиты и наших интересов, и наших флага и гимна.

Мы считаем, что нашим спортивным властям нужно использовать предусмотренные законом методы апелляции, подавать в . Мы верим, что это будет сделано», – рассказал Песков.

20 вопросов про допинг и базу данных, на которые Россия (никогда?) не ответит

Что России делать дальше? Можно ли опротестовать решение ВАДА? Шанс на возвращение флага есть