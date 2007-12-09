WADA может потребовать от России до 5 млн долларов на возмещение расходов по расследованиям

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли рассказал о размере расходов на расследования по Московской лаборатории, которые должна будет возместить российская сторона.

Исполком WADA принял рекомендацию комитета по соответствию, касающуюся материальных выплат. должно покрыть все расходы WADA по этому делу, понесенные с января 2019-го, а также выплатить штраф в размере 10% от дохода РУСАДА за 2019 год или в размере 100 тысяч долларов (в зависимости от того, что меньше).

«Агентство потратило на расследование несколько миллионов долларов. Речь идет, возможно, о сумме чуть меньше, чем пять миллионов.

Если нам придется предпринимать новые действия, они будут включены в счет. Потому что мы считаем, что не мы должны платить за работу по определению того, кто виновен в том, что нас обманывали.

Итоговый счет будет выставлен после этого (заседания в CAS), но Россия может начать крупные выплаты уже сейчас. Мы уже потратили много. Но первый счет будет направлен в Россию после решения , – сказал Ниггли.

По мнению главы отдела расследований WADA Гюнтера Янгера, России придется выплатить как минимум 2 млн долларов.

«России необходимо покрыть все расходы, связанные с расследованием и криминалистическим анализом. Сколько это будет, можно будет сказать после окончания дела. Сейчас мы приближаемся к сумме в два миллиона долларов», – цитирует Янгера ТАСС.

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