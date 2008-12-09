Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение Исполкома WADA отстранить Россию на 4 года за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

поддержит самые серьезные санкции в отношении всех ответственных за манипуляции с базой Московской лаборатории.

Комитет снова просит российские власти предоставить необработанные данные, на которых основано это дело. Это все еще вопрос большой важности, поскольку предоставление неискаженных данных гарантирует, что в конечном итоге полная справедливость сможет восторжествовать, виновные будут наказаны надлежащим образом, а невиновные – полностью защищены. Таким образом, тень подозрения минует новое поколение чистых российских спортсменов.

Отмечаем, что отчет доказывает, что все манипуляции с базой являются исключительной ответственностью российских властей. В то же время в отчете говорится, что спортивное движение не участвовало ни в одной из манипуляций, в этом отношении спортивное движение ничего не нарушало, в частности это касается Олимпийского комитета России ( ) и его членов.

В этом контексте МОК приветствует возможность, которую WADA предоставило российским спортсменам, согласно которой они могут доказать, что никоим образом не связаны с нарушениями.

Что касается санкций, то нам придется их детально изучить. МОК подчеркивает, что любые наказания должны уважать права человека и отвечать принципам справедливости. Поэтому МОК подчеркивает, что виновные должны быть наказаны самым суровым образом, поскольку и нарушения были серьезными. Поэтому МОК приветствует санкции в отношении ответственных за нарушения российских властей», – говорится в пресс-релизе.

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