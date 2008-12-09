У WADA есть имена всех спортсменов из базы Московской лаборатории, подозреваемых в допинге. Даже тех, чьи данные изменены

Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор сообщил, что агентство установило всех подозреваемых в употреблении допинга на основе данных Московской лаборатории.

«Если спортсмен из России сможет доказать, что он не был вовлечен в государственную допинговую программу, что его данные не были изменены, что он подвергся надлежащему тестированию и что он выполняет любые другие строгие условия, который будут определены позже, ему позволят выступать.

У WADA теперь есть имена всех подозрительных спортсменов из базы данных LIMS. Благодаря кропотливому расследованию, мы даже знаем имена тех, чьи данные были изменены или удалены. Они входят в пул 145 наиболее подозрительных спортсменов, который WADA определило раньше, но и не только.

Хотя я понимаю призывы к полному отстранению всех российских спортсменов – независимо от того, причастны они к базе данных или нет, – у комитета по соответствию было единодушное мнение насчет того, что атлеты, доказавшие свои невиновность, не должны быть наказаны. И я рад, что Исполком согласился с этим пунктом», – сказал Тэйлор.

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