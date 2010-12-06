После этапа Кубка мира в Эстерсунде состав сборной России не изменится (News.ru)

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Кубок IBU Екатерина Глазырина Кристина Резцова Виктория Сливко Биатлон

Тренерский штаб сборной России по биатлону не планирует проводить ротацию в составе команды после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде. 

Об этом сообщает портал News.ru. 

Все спортсмены, попавшие на декабрьские этапы Кубка мира по итогам отборочных стартов, должны поехать на второй этап КМ в Хохфильцен.

В Эстерсунде Виктория Сливко и Кристина Резцова не набрали ни одного очка в личных гонках. Ирина Старых, выступающая на Кубке IBU, одержала победу в спринте и стала второй в пасьюте, Екатерина Глазырина дважды занимала третье место. 

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