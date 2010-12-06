После этапа Кубка мира в Эстерсунде состав сборной России не изменится (News.ru)

Тренерский штаб сборной России по биатлону не планирует проводить ротацию в составе команды после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Об этом сообщает портал News.ru.

Все спортсмены, попавшие на декабрьские этапы Кубка мира по итогам отборочных стартов, должны поехать на второй этап КМ в Хохфильцен.

В Эстерсунде Виктория Сливко и Кристина Резцова не набрали ни одного очка в личных гонках. Ирина Старых, выступающая на Кубке IBU, одержала победу в спринте и стала второй в пасьюте, дважды занимала третье место.

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