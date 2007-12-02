Личный тренер Гараничева – в ответ на критику Губерниева: «Ничего не понимаю в фитнесе. Но Евгений уже два года работает со специалистом»

Максим Кугаевский, личный тренер российского биатлониста Евгения Гараничева, ответил на критику комментатора после спринта на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Гараничев занял 29-е место – он допустил один промах и финишировал с отставанием более полутора минут. На лыжне биатлонист уступил минуту и 44 секунды. Губерниев пошутил, что, возможно, Гараничева тренирует «неведомый тренер по фитнесу из Тюмени».

«Мне, конечно, очень лестна такая высокая оценка моей скромной работы. Но, к сожалению, ничего не понимаю в фитнесе.

У Евгения Гараничева в Тюмени действительно есть профессиональный тренер по силовой работе в зале – Сергей Воронин, с которым он работает уже два года», – сказал Кугаевский.

Губерниев – Кугаевскому: «Вы тренируете Гараничева или неведомый тренер по фитнесу из Тюмени?»

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