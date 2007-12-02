Личный тренер Гараничева – в ответ на критику Губерниева: «Ничего не понимаю в фитнесе. Но Евгений уже два года работает со специалистом»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Дмитрий Губерниев Евгений Гараничев Максим Кугаевский Биатлон

Максим Кугаевский, личный тренер российского биатлониста Евгения Гараничева, ответил на критику комментатора Дмитрия Губерниева после спринта на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Гараничев занял 29-е место – он допустил один промах и финишировал с отставанием более полутора минут. На лыжне биатлонист уступил минуту и 44 секунды. Губерниев пошутил, что, возможно, Гараничева тренирует «неведомый тренер по фитнесу из Тюмени».

«Мне, конечно, очень лестна такая высокая оценка моей скромной работы. Но, к сожалению, ничего не понимаю в фитнесе.

У Евгения Гараничева в Тюмени действительно есть профессиональный тренер по силовой работе в зале – Сергей Воронин, с которым он работает уже два года», – сказал Кугаевский.

Губерниев – Кугаевскому: «Вы тренируете Гараничева или неведомый тренер по фитнесу из Тюмени?»

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