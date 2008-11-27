Владимир Драчев: «Биатлонистов нет в списке подозреваемых на основе базы московской лаборатории»

Теги сборная России сборная России жен допинг СБР Владимир Драчев WADA Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что биатлонистов нет в списке подозреваемых на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории. 

Ранее WADA предъявило обвинения 47 россиянам на основе проверки неизмененной части базы данных лаборатории, которую организация получила в январе.

«Я знаю, чьи фамилии находятся в этой базе, но нам никаких документов не приходило. Ни нам, ни Международному союзу биатлонистов», – сказал Драчев.

Теперь весь мир уверен: российский спорт – сплошной обман. И это, пожалуй, правда

Похоже, следующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы

Опрос

Россию могут лишить Евро-2020, финала ЛЧ и флага на Олимпиаде – кто виноват?

71866 голосов 63
  • Наши чиновники - смошенничали с базой и попались
    73%
  • WADA - политический регулятор, лезет не в свои дела
    18%
  • Спортсмены - сколько можно использовать допинг?
    9%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья