Владимир Драчев: «Биатлонистов нет в списке подозреваемых на основе базы московской лаборатории»

Глава Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев заявил, что биатлонистов нет в списке подозреваемых на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее WADA предъявило обвинения 47 россиянам на основе проверки неизмененной части базы данных лаборатории, которую организация получила в январе.

«Я знаю, чьи фамилии находятся в этой базе, но нам никаких документов не приходило. Ни нам, ни Международному союзу биатлонистов», – сказал Драчев.

Теперь весь мир уверен: российский спорт – сплошной обман. И это, пожалуй, правда

Похоже, следующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы