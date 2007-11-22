Владимир Драчев: «Кроме Глазыриной, в команде нет биатлонистов с двумя флажками. Человек у пяти по одному пропуску допинг-теста»

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев рассказал, сколько у спортсменов сборной пропусков допинг-тестов.

«У Глазыриной два флажка: один по линии за 8 июня, второй по линии ITA – 14 июля. Два флажка – это точно, гарантированно. Отправлены документы, мы это знаем, они нам пришли. Поэтому и хотели не инициировать таких же проблем. У нас уже они были

Сейчас нет в команде людей с двумя флажками. Есть по одному. Человек пять. Теперь и Глазырина, у которой два.

Мы этот вопрос обсуждали – что лучше сделать? Сразу принимать решение – это неправильно, потому что мы автоматом Екатерину выбиваем. Но есть желание все-таки как-то притормозить это направление, сделать качественной работу наших спортсменов, чтобы они до второго флажка не доходили.

Но это ведь может быть один из наших лидеров. И приняв какое-то решение, мы можем сами себе испортить», – сказал Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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