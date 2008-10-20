Владимир Драчев: «Как только будет решение по РУСАДА, станет проще говорить о восстановлении СБР или отказе в нем»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что вероятность лишения статуса РУСАДА стала одной из причин, по которой конгресс IBU не стал рассматривать вопрос восстановления СБР.
WADA инициировало рассмотрение статуса РУСАДА из-за несоответствия базы данных московской антидопинговой лаборатории.
Ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что СБР выполнил только 6 из 12 условий восстановления.
«Думаю, это был один из основных аргументов, о котором они (открыто) не говорили. Основная задача была – не принимать нас, потому что вопросы WADA еще открыты.
Есть информация, что как только (по РУСАДА) будет решение, нам будет проще говорить о восстановлении или отказе в нем», – сказал Драчев.
Встреча представителей WADA и Минспорта России по вопросу базы данных московской лаборатории пройдет 23 октября.
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