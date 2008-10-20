Владимир Драчев: «Как только будет решение по РУСАДА, станет проще говорить о восстановлении СБР или отказе в нем»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что вероятность лишения статуса РУСАДА стала одной из причин, по которой конгресс не стал рассматривать вопрос восстановления .

инициировало рассмотрение статуса РУСАДА из-за несоответствия базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что СБР выполнил только 6 из 12 условий восстановления.

«Думаю, это был один из основных аргументов, о котором они (открыто) не говорили. Основная задача была – не принимать нас, потому что вопросы WADA еще открыты.

Есть информация, что как только (по ) будет решение, нам будет проще говорить о восстановлении или отказе в нем», – сказал Драчев.

Встреча представителей WADA и Минспорта России по вопросу базы данных московской лаборатории пройдет 23 октября.

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