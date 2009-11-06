Юрий Ганус: «РУСАДА стало заложником безответственных шагов, предпринятых руководителями спорта»

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обозначил свою позицию по ситуации с возможным отстранением организации из-за расхождений в данных из базы московской антидопинговой лаборатории.

– независимое антидопинговое агентство, однако наша организация стала заложником безответственных и разрушительных шагов, которые были предприняты некоторыми руководителями в сфере спорта.

Мы не участвовали в процессе передачи базы данных и не хотели бы, чтобы на нас была возложена ответственность за это или за то, что сделали какие-то другие силы за пределами РУСАДА», – сказал Ганус.

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