Антон Бабиков: «С Губерниевым нет отношений: у него своя работа, у меня – своя. Каждый имеет право жить так, как хочет»

Чемпион мира 2017 года Антон Бабиков рассказал, почему стал меньше общаться в социальных сетях, а также об отношениях с комментатором Дмитрием Губерниевым.

– Вы практически полностью ушли из соцсетей, крайне редко даете интервью. Почему?

– Когда ты общаешься с болельщиками вживую, это приятно. Люди слышат каждое твое слово, им все понятно. В интервью зачастую начинаются приукрашивания, теряются какие-то слова.

Мне хватает того общения, которое у меня есть в реальной жизни. Хотя иностранные друзья говорили: «Мы думали, ты вообще завязал, потому что ты перестал сидеть в инстаграме». Но мне кажется, люди не перестают быть друзьями от того, что кто-то перестал сидеть в соцсетях.

– У вас была ломка, когда покинули инстаграм? Или, может, вы до сих пор там сидите, только сами ничего не публикуете?

– Нет, конечно. Моя жизнь наполнена, я счастлив, поэтому у меня нет необходимости следить за чужими историями.

Я начал с того, что сильно сократил список людей, на кого я подписан. Оставил там только семью и нескольких ближайших друзей. Причем когда я удалял кого-то, я понимал, что люди могут обидеться и не понять этого поступка. Но я не хочу следить за чужой жизнью, и точно так же не хочу, чтобы все следили за моей.

– Какие у вас сейчас отношения с комментатором Дмитрием Губерниевым?

– У нас нет отношений: у него своя работа, у меня – своя. Можно, конечно, сказать, что наши профессии связаны. Но я считаю, каждый имеет право жить так, как хочет.

– Но если по ходу сезона будет повод, вы придете к нему на передачу? Дадите интервью?

– Начнется сезон – а там посмотрим. Дай бог, чтобы этот повод был, – сказал Бабиков.

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