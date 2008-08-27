Сегодня правление СБР обсудит с Логиновым и другими биатлонистами условия контрактов

Сегодня в Москве состоится заседание правления Союза биатлонистов России (СБР), на которое приглашены члены мужской сборной для обсуждения условий контрактов.

Ранее СБР обязал спортсменов подписать соглашения, регулирующие выступление за национальную сборную. Лидер команды Александр Логинов отказался подписывать контракт, заявив, что не согласен с несколькими пунктами. Без подписания соглашения СБР может не пустить спортсмена на международные старты.

Другие биатлонисты основной сборной подписали контракт, но рассматривают вариант разрыва соглашения. Спортсмены обратились с письмом к руководству СБР, попросив внести изменения в документ.

Президент СБР Владимир Драчев сообщил, что команда приглашена на очередное заседание правления. Однако ранее Логинов отметил, что собраться в Москве всей сборной во время межсезонья будет сложно.

Вы уже знаете про войну с контрактами в биатлоне – не хватало только интервью Александра Логинова. Ну, вот оно

Конфликт по спонсорам в биатлоне: за что бьются Логинов и команда? И как вообще устроена реклама на Кубке мира?

Письмо Логинова и команды в СБР: здесь все претензии (срывы сборов, деньги, спонсорские места)