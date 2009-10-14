Васильева не стала оспаривать свою дисквалификацию в CAS

Российская биатлонистка Маргарита Васильева не стала оспаривать свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде ( ).

Об этом сообщила личный тренер спортсменки Людмила Панова.

Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев из-за пропуска трех допинг-тестов. Срок отстранения истечет в марте 2021 года.

«Апелляцию она не подала, поскольку не получила никакой поддержки. В свете последних событий – ситуации вокруг Российского антидопингового агентства и базы данных московской лаборатории – помощи ждать было неоткуда.

Маргарита смирилась с этим и сейчас тренируется сама по себе. Думаю, через 1,5 года мы ее увидим на трассе», – рассказала Панова.

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