Дмитрий Васильев: «Сейчас Подчуфарова ничего из себя не представляет, и вдруг ей гражданство давать? Не думаю»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение российской биатлонистки перейти в команду Словении.

«Мне кажется, что это сомнительная информация в том плане, что еще совсем недавно она закончила карьеру. Сейчас она ничего не представляет из себя, нет никакого выдающегося потенциала, и вдруг ей гражданство давать? Не думаю.

Но если это так, то почему бы и нет. В сборную России она, конечно, вряд ли проходит, а в Словению – ну почему бы и нет? Одно дело – она хочет сменить гражданство, другое – получится или нет.

Если у нее все будет хорошо, я только буду рад. Она хочет заниматься и выступать на Кубке мира, поэтому надо использовать любую возможность», – сказал Васильев.

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