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Дмитрий Васильев: «Сейчас Подчуфарова ничего из себя не представляет, и вдруг ей гражданство давать? Не думаю»

Теги сборная России жен сборная Словении жен Дмитрий Васильев Ольга Подчуфарова переходы Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой перейти в команду Словении.

«Мне кажется, что это сомнительная информация в том плане, что еще совсем недавно она закончила карьеру. Сейчас она ничего не представляет из себя, нет никакого выдающегося потенциала, и вдруг ей гражданство давать? Не думаю.

Но если это так, то почему бы и нет. В сборную России она, конечно, вряд ли проходит, а в Словению – ну почему бы и нет? Одно дело – она хочет сменить гражданство, другое – получится или нет.

Если у нее все будет хорошо, я только буду рад. Она хочет заниматься и выступать на Кубке мира, поэтому надо использовать любую возможность», – сказал Васильев.

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