Евгений Редькин: «В последние годы многие биатлонисты резко сдавали после успешного отбора. С этой практикой надо покончить»

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России ( ) Евгений Редькин рассказал о вопросах, которые совет рассмотрит во время летнего чемпионата страны в Чайковском 17-23 сентября.

«Летом я провел встречи с тренерами всех сборных команд, с руководством СБР. Мы много говорили о том, как выстраивается подготовка к зимнему сезону с долгосрочной перспективой на Олимпийские игры и меня лично программа, по которой готовятся наши сборные, убеждает.

Конечно, всякая программа – не догма и должна иметь возможность корректировки в течение сезона. Именно этот вопрос мы рассмотрим на тренерском совете в Чайковском. Сейчас я к нему активно готовлюсь – поскольку для меня это будет первый тренерский совет в моем новом статусе.

Очень рассчитываю на конструктивную и плодотворную дискуссию – сезон 2019/2020 должен дать ответы на многие вопросы. Именно поэтому будут обсуждаться некоторые коррективы принципов отбора.

Не секрет, что в последние годы многие спортсмены, успешно выступая на отборочных стартах, затем резко сдавали и не были способны показать достойный результат на соревнованиях, к которым они, в общем-то, и отбирались. С этой практикой надо решительно покончить.

Вместе с тем, активную и полезную ротацию состава всех сборных команд необходимо осуществлять на всех этапах подготовительного и соревновательного периодов. В связи с этим с интересом ждем результатов соревнований в Чайковском и Ижевске (там пройдет первенство юношей и девушек) и полезной дискуссии на тренерском совете», – сказал Редькин.

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