Дмитрий Губерниев: «В биатлонной сборной не мешало бы наладить дисциплинку»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о перестановках в тренерском штабе мужской сборной России по биатлону.

Сергей Белозеров сменил на посту старшего тренера мужской команды Анатолия Хованцева.

– Я верю в Белозерова. Это крепкий специалист, который уже готов к большему. Плюс он – находка для нашей программы. Вы же помните, как он хорош был в качестве эксперта на североамериканских этапах Кубка мира? А ведь есть еще – они составят отличный дуэт.

Также Сергей Иванович производит впечатление очень серьезного человека, а в сборной, на мой взгляд, не мешало бы наладить дисциплинку. И Белозеров с этим справится. Мне кажется, моменты с долгим обсуждением контракта ударили по тренировочному процессу. Хованцеву в тот момент было сложно управляться с нашими биатлонными звездами, которые скоро всех победят.

– Что все-таки послужило катализатором перемен?

– Точно не знаю. Но не исключаю, что эта ситуация с контрактами могла как-то повлиять.

– Хованцева в вашей программе в следующем сезоне увидим?

– Всех увидим. Насколько я понимаю, Хованцев остается идеологом. А Белозеров теперь будет стоять у трубы. Наша программа – самая лучшая в мире. И она для всех открыта.

Теперь, когда спортсмены заключили спонсорские соглашения, я буду ждать, как после финиша будет показывать своих спонсоров в эфире «Матч ТВ». Не исключаю и другой ситуации.

Если какие-то спортсмены будут проходить мимо Трифанова или Занина, все мы будем понимать, что их спонсоры настолько велики, богаты и качественны, что им эта проклятая телевизионная реклама не нужна. У них и так все классно, – сказал Губеринев.

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