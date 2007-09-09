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Анфиса Резцова: «Шипулин станет исключением и будет добросовестно работать в Думе? Такого не бывает»

Теги Александр Легков Государственная дума Анфиса Резцова Антон Шипулин Политика Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала предварительные результаты выборов в Госдуму в Свердловской области, на которых лидирует чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин.

«Шипулин, может, преследует позицию, чтобы ничего не делать. Не знаю… По легкому пути идут. Я всегда за то, чтобы они передавали свой опыт детям и молодежи.

Может, это и резко, но мне не понравилось поведение Шипулина, когда в Корею наших спортсменов не пустили. Антон вместо того, чтобы поддерживать и бороться за своих спортсменов, как это делала Вяльбе, которая боролась за это, взял и пошел носить чемоданы президенту, выражение такое… Мне это не понравилось, я это все не поддерживаю.

Шипулин станет исключением и будет добросовестно работать? Такого не бывает, по крайней мере, если судить по другим. Тот же его товарищ Саша Легков отошел от спорта, он больше к политике, и он поменялся. Занимается лишь в том направлении, чтобы у него все получалось в бизнесе, в его личных начинаниях», – сказала Резцова.

«Могу встать на колени и поклясться – иду в Думу не зарабатывать и пилить». Шипулин и политика

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