Йоханнес Бо: «Деньги от IBU составляют 1 процент моих доходов»

Олимпийский чемпион Йоханнес Бо рассказал о своих доходах и отношении к деньгам.

– Помните ли вы сумму призовых, которые выиграли в прошлом году?

– Да, помню, около 460 тысяч евро. 50 процентов этой суммы ушло на налоги.

– Вы бы не хотели переехать в Австрию, как Бьорндален, чтобы платить меньше налогов?

– Мне нравится платить налоги. Норвегии повезло. У нас лучшие госпитали. Они делают много хороших вещей для детей и пенсионеров. Это хорошо работает. Если бы налоги в Норвегии были не такие большие, то было бы не так хорошо.

– Если сравнить призовые и деньги от спонсоров, получится большая разница?

– Деньги от IBU составляют примерно 1 процент моих доходов.

– Как вы тратили деньги после сезона?

– Мы поехали в Нью-Йорк и Майами на каникулы, где жили в достаточно приятных отелях. Там был небольшой шопинг.

– Вы покупаете билеты на самолет в эконом или бизнес-классе?

– Если плачу сам, то всегда летаю экономом. Потому что нет разницы.

– Сколько денег вы тратите на подарки жене каждый месяц?

– Не так много. Но когда ты женат, то получаешь 50 процентов своих денег.

– Самая большая сумма денег, которую вы потратили за одну ночь?

– Думаю, что самая большая – две тысячи евро. Тогда я позвал весь состав команды и платил за всех.

– Вы играете в казино?

– Да, вот только вчера играл, потому что было скучно. Сходил и проиграл немного денег. Я взял с собой только 100 евро. Я не так часто играю. Обычно сажусь за стол с блэкджеком, – рассказал Бо.

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