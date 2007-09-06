Йоханнес Бо: «Деньги от IBU составляют 1 процент моих доходов»

Олимпийский чемпион Йоханнес Бо рассказал о своих доходах и отношении к деньгам.
– Помните ли вы сумму призовых, которые выиграли в прошлом году?
– Да, помню, около 460 тысяч евро. 50 процентов этой суммы ушло на налоги.
– Вы бы не хотели переехать в Австрию, как Бьорндален, чтобы платить меньше налогов?
– Мне нравится платить налоги. Норвегии повезло. У нас лучшие госпитали. Они делают много хороших вещей для детей и пенсионеров. Это хорошо работает. Если бы налоги в Норвегии были не такие большие, то было бы не так хорошо.
– Если сравнить призовые и деньги от спонсоров, получится большая разница?
– Деньги от IBU составляют примерно 1 процент моих доходов.
– Как вы тратили деньги после сезона?
– Мы поехали в Нью-Йорк и Майами на каникулы, где жили в достаточно приятных отелях. Там был небольшой шопинг.
– Вы покупаете билеты на самолет в эконом или бизнес-классе?
– Если плачу сам, то всегда летаю экономом. Потому что нет разницы.
– Сколько денег вы тратите на подарки жене каждый месяц?
– Не так много. Но когда ты женат, то получаешь 50 процентов своих денег.
– Самая большая сумма денег, которую вы потратили за одну ночь?
– Думаю, что самая большая – две тысячи евро. Тогда я позвал весь состав команды и платил за всех.
– Вы играете в казино?
– Да, вот только вчера играл, потому что было скучно. Сходил и проиграл немного денег. Я взял с собой только 100 евро. Я не так часто играю. Обычно сажусь за стол с блэкджеком, – рассказал Бо.
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