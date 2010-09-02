Йоханнес Бо может пропустить январские этапы Кубка мира из-за рождения сына

Норвежский биатлонист планирует пропустить январские этапы Кубка мира из-за рождения сына.

Ожидается, что ребенок в семье Йоханнеса и Хедды появится в январе.

«Я хочу поехать домой к жене в январе, так что мне придется менять планы по Кубку мира. Это очень важный месяц в биатлоне и пропускать гонки не хотелось бы, но когда думаешь о рождении ребенка, то все остальное становится совершенно неважным.

Мой план А – пропустить только этап а Оберхофе. Если не получится, то задействую план B – пропуск двух немецких этапов. Но есть и план C – вообще не стартовать в январе», – рассказал Бо.

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