Логинов подпишет контракт с Союзом биатлонистов России

Трехкратный призер чемпионатов мира сообщил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России ( ).

Сегодня в Москве прошло заседание правления СБР, на которое были приглашены члены мужской сборной.

Ранее СБР обязал спортсменов подписать соглашения, регулирующие выступление за национальную сборную. Логинов отказывался подписывать контракт, заявив, что не согласен с несколькими пунктами. Без подписания соглашения СБР мог не пустить спортсмена на международные старты.

«Спасибо всем присутствующим за хороший диалог. Контракт сейчас дорабатывается и будет подписан вместе с допсоглашением. Может быть, даже сегодня или в ближайшие дни.

Мы прошлись по каждому из девяти пунктов письма, которое мы направляли СБР. С нашей стороны речь шла не об ультиматуме, а о том, чтобы найти компромисс. В любом случае, мы нашли понимание.

Переговоры прошли абсолютно нормально. Надо это было сделать чуть раньше, но лучше поздно, чем никогда», – сказал Логинов.

Ух, Логинов и команда договорились с СБР по контрактам. А что за проблема с экипировкой?

Вы уже знаете про войну с контрактами в биатлоне – не хватало только интервью Александра Логинова. Ну, вот оно

Письмо Логинова и команды в СБР: здесь все претензии (срывы сборов, деньги, спонсорские места)