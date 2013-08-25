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Владимир Драчев: «Посмотрим, приедут ли биатлонисты на заседание правления СБР. Если им это не надо, то сделаем выводы»

Теги Кубок мира сборная России СБР Владимир Драчев Александр Логинов Биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что организация пригласила спортсменов сборной на заседание правления, где будут рассматриваться условия контрактов с СБР.

Ранее лидер команды Александр Логинов, отказавшийся подписывать соглашение с организацией, отметил, что собрать всех биатлонистов во время предсезонной подготовки очень сложно.

«Мы разослали приглашения всем биатлонистам, которые хотели бы обсудить условия контракта, в том числе и Логинову.

Посмотрим, приедут они или нет, пойдут ли они на диалог. Если им это не надо, то будем делать определенные выводы», – сказал Драчев.

Заседание правления пройдет 27 августа в Москве.

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