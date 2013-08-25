Владимир Драчев: «Посмотрим, приедут ли биатлонисты на заседание правления СБР. Если им это не надо, то сделаем выводы»

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев сообщил, что организация пригласила спортсменов сборной на заседание правления, где будут рассматриваться условия контрактов с СБР.

Ранее лидер команды , отказавшийся подписывать соглашение с организацией, отметил, что собрать всех биатлонистов во время предсезонной подготовки очень сложно.

«Мы разослали приглашения всем биатлонистам, которые хотели бы обсудить условия контракта, в том числе и Логинову.

Посмотрим, приедут они или нет, пойдут ли они на диалог. Если им это не надо, то будем делать определенные выводы», – сказал Драчев.

Заседание правления пройдет 27 августа в Москве.

Вы уже знаете про войну с контрактами в биатлоне – не хватало только интервью Александра Логинова. Ну, вот оно

Письмо Логинова и команды в СБР: здесь все претензии (срывы сборов, деньги, спонсорские места)