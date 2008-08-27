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Драчев поговорил с биатлонистами о контрактах: «Мы нашли компромисс. Сейчас обсуждаем, но надеюсь, что Логинов подпишет»

Теги сборная России СБР Владимир Драчев Дмитрий Малышко Александр Логинов Антон Бабиков Матвей Елисеев Биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что руководство организации и спортсмены мужской сборной нашли компромисс в вопросе контрактов на сезона-2019/20.

Сегодня прошло заседание правления СБР, на которое были приглашены биатлонисты, не согласившиеся с условиями контрактов.

В Москву приехали Александр Логинов, не подписавший документ, а также Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев, рассматривавшие вариант разорвать соглашения.

«Мы однозначно поладили. Я всегда говорил, что будет найдено решение, которое пойдет на пользу всему российскому биатлону. Оно найдено.

Мы нашли возможности поддержать спортсменов, их личных спонсоров, и при этом не обидеть сам СБР, потому что нам тоже нужно выполнять свои обязательства перед региональными федерациями. Мы нашли компромисс. Мы пошли навстречу по этим моментам, а дальше уже проговариваем чисто технические моменты.

Договоры в силе. Мы сейчас только обсуждаем, но я надеюсь, что Логинов подпишет. Почти все проговорили, сейчас это все занесем на бумагу и подпишем», – сказал Драчев.

Глава организации также ответил на вопрос, получили ли биатлонисты три места на форме для логотипов личных спонсоров.

«Они получили столько, сколько хотели», – подытожил функционер.

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