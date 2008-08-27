Драчев поговорил с биатлонистами о контрактах: «Мы нашли компромисс. Сейчас обсуждаем, но надеюсь, что Логинов подпишет»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что руководство организации и спортсмены мужской сборной нашли компромисс в вопросе контрактов на сезона-2019/20.
Сегодня прошло заседание правления СБР, на которое были приглашены биатлонисты, не согласившиеся с условиями контрактов.
В Москву приехали Александр Логинов, не подписавший документ, а также Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев, рассматривавшие вариант разорвать соглашения.
«Мы однозначно поладили. Я всегда говорил, что будет найдено решение, которое пойдет на пользу всему российскому биатлону. Оно найдено.
Мы нашли возможности поддержать спортсменов, их личных спонсоров, и при этом не обидеть сам СБР, потому что нам тоже нужно выполнять свои обязательства перед региональными федерациями. Мы нашли компромисс. Мы пошли навстречу по этим моментам, а дальше уже проговариваем чисто технические моменты.
Договоры в силе. Мы сейчас только обсуждаем, но я надеюсь, что Логинов подпишет. Почти все проговорили, сейчас это все занесем на бумагу и подпишем», – сказал Драчев.
Глава организации также ответил на вопрос, получили ли биатлонисты три места на форме для логотипов личных спонсоров.
«Они получили столько, сколько хотели», – подытожил функционер.
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