Владимир Драчев: «Как мы без договора с федерацией можем спортсменов вывозить Кубок мира? Пусть тогда их спонсоры вывозят»

Глава Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев прокомментировал ситуацию с контрактами.

Накануне был опубликован текст письма российских биатлонистов руководству СБР, в котором были изложены претензии спортсменов относительно контрактов с организацией.

«Суть больше в том, что спортсменам хотелось бы остаться на уровне, когда никто не контролировал, что где размещать. Разногласия в местах размещения рекламы. У нас есть места на винтовках. Когда не было больших спонсоров, эти места отдавались на откуп спортсменам. Раньше никто не контролировал процесс, и все было спущено на самотек.

Никто не уменьшает возможность спортсменов иметь личных спонсоров, просто хотим перенести этот процесс на бумагу, четко регламентировать.

– Кто не подписал контракт с СБР?

– На данный момент только Логинов, но есть ребята, которые хотели бы внести корректировки. Идет предварительное обсуждение договоров. Шесть месяцев никто не смотрел эти контракты, в последнюю минуту прочитали. Это говорит о заинтересованности спортсменов. Четкого понимания, чего хотят спортсмены у нас нет. Мы только получили письмо от них, но там нет конкретики.

– Что будет со спортсменами, которые не подпишут контракт?

– Мы так серьезно это дело не обсуждали. Наверное, если ты не подписал договор, то не будешь выступать. Как мы без договора с федерацией можем вас вывозить на этапы Кубка мира. Пусть тогда ваши спонсоры вас вывозят. Спортсменам нужен массажист, экипировка, инвентарь. Сейчас это все у них есть, но без контракта пусть всем обеспечивают спонсоры.

– Правда, что условиями контракта недовольны Гараничев, Малышко, Бабиков?

– У меня лично был разговор с Гараничевым и Логиновым. Договоримся в любом случае, сборная России будет выступать. Скандалы у нас были и раньше, но эту ситуацию даже не могу назвать скандалом, это рабочий процесс», – сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».

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