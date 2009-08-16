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Владимир Драчев: «Как мы без договора с федерацией можем спортсменов вывозить Кубок мира? Пусть тогда их спонсоры вывозят»

Теги сборная России СБР Владимир Драчев Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Антон Бабиков Матч ТВ Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал ситуацию с контрактами. 

Накануне был опубликован текст письма российских биатлонистов руководству СБР, в котором были изложены претензии спортсменов относительно контрактов с организацией. 

«Суть больше в том, что спортсменам хотелось бы остаться на уровне, когда никто не контролировал, что где размещать. Разногласия в местах размещения рекламы. У нас есть места на винтовках. Когда не было больших спонсоров, эти места отдавались на откуп спортсменам. Раньше никто не контролировал процесс, и все было спущено на самотек.

Никто не уменьшает возможность спортсменов иметь личных спонсоров, просто хотим перенести этот процесс на бумагу, четко регламентировать. 

– Кто не подписал контракт с СБР?

– На данный момент только Логинов, но есть ребята, которые хотели бы внести корректировки. Идет предварительное обсуждение договоров. Шесть месяцев никто не смотрел эти контракты, в последнюю минуту прочитали. Это говорит о заинтересованности спортсменов. Четкого понимания, чего хотят спортсмены у нас нет. Мы только получили письмо от них, но там нет конкретики.

– Что будет со спортсменами, которые не подпишут контракт?

– Мы так серьезно это дело не обсуждали. Наверное, если ты не подписал договор, то не будешь выступать. Как мы без договора с федерацией можем вас вывозить на этапы Кубка мира. Пусть тогда ваши спонсоры вас вывозят. Спортсменам нужен массажист, экипировка, инвентарь. Сейчас это все у них есть, но без контракта пусть всем обеспечивают спонсоры.

– Правда, что условиями контракта недовольны Гараничев, Малышко, Бабиков?

– У меня лично был разговор с Гараничевым и Логиновым. Договоримся в любом случае, сборная России будет выступать. Скандалы у нас были и раньше, но эту ситуацию даже не могу назвать скандалом, это рабочий процесс», – сказал Драчев в эфире «Матч ТВ». 

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