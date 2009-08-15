Вице-президент СБР – о ситуации с контрактами: «В нашем договоре условия не хуже, чем в зарубежной практике. И что, Фуркад и Бо считают себя рабами?»

Вице-президент Союза биатлонистов России ( ) Алексей Нуждов прокомментировал слова Антона Шипулина о ситуации с контрактами.

Шипулин заявил, что СБР «из спортсменов хочет сделать рабов».

«Это субъективный взгляд. Тогда уж тренеры у нас рабы, если рассуждать по логике Антона. У них меньше зарплаты. В нашем договоре условия ни грамма не хуже, чем в зарубежной практике. И что, Фуркад, Бо считают себя рабами?

СБР открыт. И в финансовом смысле, бюджет опубликован, и в переговорном. Не сомневаюсь, мы договоримся. Просто это все надо делать без надрыва. В том числе в СМИ.

Но в то же время не хотел бы, чтобы нашу открытость и утверждения о том, что мы найдем выход, воспринимали как слабость, возможность отступить от здравого смысла. Мы с Логиновым общались перед нынешним сбором. Он приехал ко мне, мы с ним два часа сидели, я изложил позицию СБР по расходованию средств, по тому, откуда они приходят.

– Он ушел довольным?

– Мне казалось, что мы хорошо поговорили, он меня понял. Замечу только, что я его не спрашивал, будет ли он подписывать договор, я просто изложил нашу позицию. Поймите, где-то должна быть проведена черта, мы не можем спорить бесконечно. IBU регламентировал рекламную площадь: 400 квадратных сантиметров на форме и три места на винтовке и шапочке.

– Почему раньше таких договоров не было?

– Не знаю. Но сейчас это все надо упорядочить. Общественная организация может существовать только на членские взносы и спонсорские деньги. И личные спонсоры должны согласовываться, чтобы не повторить ошибок прошлого. Не должно быть такого, чтобы на наклейки спонсоров СБР клеили своих личных», – рассказал Нуждов.

Мы узнали, сколько СБР тратит на Логинова и команду. И сколько еще должен за допинг из прошлого